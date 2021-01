Fiuk e Juliette no 'BBB 21' Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 05:00

Desde as primeiras horas de confinamento no 'BBB 21', a advogada Juliette Freire, do grupo Pipoca, se encantou pelo participante Fiuk, do grupo Camarote. A moça virou assunto nas redes sociais e foi chamada de 'emocionada' pelo público, por conta de sua postura de investir na cara dura no filho do Fábio Junior. Pois bem. Depois de Fiuk se demonstrar meio assustado com as investidas da moça e, em determinado momento do programa chamá-la de "meu amor" de forma espontânea, nós procuramos a atriz e cantora Cleo, irmã mais velha do Fiuk, para perguntar se ela acha que essa relação pode evoluir ou não para pegação e o principal, se ela aprovaria a moça como possível cunhada. "Eu torço para que meu irmão curta muito essa experiência e seja ele mesmo. Não sou contra e nem a favor, até porque é ele quem decide. Mas acho que tem muito ainda pra rolar no jogo pra dizer tão cedo se algo vai de fato acontecer", disse.