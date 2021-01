Gardênia Cavalcanti e Bruno de Simone Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 05:00

'Vem Com a Gente!' é o novo programa da Band que estreia na próxima segunda-feira, com apresentação de Gardênia Calvalcanti. O YouTuber Bruno De Simone vai apresentar um quadro de fofocas de celebridades chamado 'Tô de olho com Bruno De Simone'. Em poucos meses com canal na internet, Bruno recebeu o convite da apresentadora e está contratado pela Band. O programa vai ao ar das 14h às 15h.