Os atores e irmãos Diego e Tiago Homci estão felizes com o resultado de um projeto desenvolvido para as redes sociais. Os dois criaram 'GH Live - Especial A Fazenda', uma atração que comentava de forma leve e divertida os acontecimentos do reality show exibido pela Record. A ideia foi tão bem recebida pelo público, que surpreendeu a dupla. "Era um programa diário comentando o reality de uma forma bem humorada e leve. Incluímos personagens que já existiam e criamos novas figuras e foi como se jogar no abismo de um novo universo, muito aprendizado, muito trabalho e dedicação. Valeu muita a pena!', comentou Tiago.



Nascidos em Belém, no Pará, os gêmeos se mudaram para o Rio em busca de projetos e novas oportunidades na carreira artística há dez anos. De lá para cá, além de alguns trabalhos na televisão, fizeram o curta-metragem 'Dois', atuaram na peça 'Comédia em Dobro', entre outras, e Tiago interpretou o personagem Edu na novela 'Haja Coração'. Recentemente, eles fizeram um ensaio exclusivo para a Revista Dyo Magazine com o fotógrafo Sérgio Baia e negaram o convite para participar do 'BBB 21'. "Não houve convite, mas se formos convidados em 2022, será um prazer! Alô, Boninho!", respondeu Tiago.

Diego ainda falou sobre a maior semelhança e também a maior diferença entre os dois. " A maior semelhança é tudo o que nossos queridos avôs, pais, tias e a família como um todo nos ensinaram: O amor incondicional, o respeito ao próximo, o cuidado com a natureza, os animais e os nossos irmãos seres humanos. Sempre temos diferentes ideias. Normalmente discutimos ou até brigamos para resolver a situação", assumiu para depois completar: "É incrível ser irmão gêmeo. Deus e o Universo foram tão bons com a gente que nos mandou assim, unidos. Juntos somos mais fortes!"