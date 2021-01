Nem o Batman escapa da Lei Seca Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 11:39

A Lei Seca emitiu um comunicado para informar que o perfil @leisecarj no Instagram, que fez uma publicação neste sábado (30) sobre o 'BBB 21' e gerou burburinho nas redes sociais, não é a conta oficial. O perfil oficial da Operação Lei Seca é o @opleisecarj. Segundo a coluna apurou, a conta em questão presta um desserviço ao avisar sobre as operações que acontecem no estado.

Na publicação, o perfil falso fez fala sobre os participantes Lucas e Lume serem tóxicos. Internautas que confundem o perfil com o oficial logo começaram a questionar se houve algum erro no post que diz o seguinte: "Lucas e Lumena sao absurdamente tóxicos! Brigam por tudo, se vitimizam e enchem o saco da casa e da audiência. A baiana parece que lá no fundo nao se aceita, sei lá porque, mas precisa que o planeta à idolatre o tempo todo.... aliás, muita gente imune, hein?"

Publicidade

A Lei Seca oficial emitiu um comunicado alertando o público sobre perfis falsos que abordam assuntos relacionados à operação em suas publicações: "As redes sociais oficiais (Instagram, Facebook e Twitter) da Operação Lei Seca do Rio de Janeiro são @opleisecarj. Estes canais mostram o trabalho de educação e fiscalização com o objetivo de salvar vidas conscientizando as pessoas dos riscos da mistura álcool e direção. As demais contas que abordam o tema da Lei Seca no estado não são oficiais".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lei Seca RJ (@leisecarj)

Publicidade