Mariana Rios sensualiza com seios ao ar livre Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 15:18 | Atualizado 30/01/2021 15:18

Neste sábado (30) de muito calor, Mariana Rios resolveu sensualizar ao compartilhar com seus seguidores do Instagram uma foto com os seios ao ar livre. Em uma piscina e com apenas a parte de baixo do biquini, a atriz usou apenas duas florzinhas para não deixar os seios totalmente descobertos. A morena, é claro, foi muito elogiada pela boa forma e pelo clique pra lá de conceitual.