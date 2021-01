Fiuk diz a Carla Diaz que ela é 'branca privilegiada' após atriz tentar diálogo em vão com Lumena Reprodução GloboPlay

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 13:15 | Atualizado 31/01/2021 13:23

No 'BBB 21', Carla Diaz tentou ter uma conversa com a participante Lumena, na tentativa de quebrar o bloqueio que ela acreditava ter em relação à sister. "Eu queria dizer que não estou naquele lugar de ser aquela artista que você não pode falar qualquer coisa. Aqui a gente está junto, de igual pra igual. O que eu tô querendo dizer é, se me chamar pra lavar uma roupa junto, vamos. O que eu tô querendo dizer é sobre trocar uma ideia sobre tudo, qualquer coisa. Por isso vim aqui perguntar sobre você, sobre o que você faz, porque até agora eu não entendi ainda sobre você", diz a loura, que durante todo o diálogo ouviu da psicóloga: "Massa, que bom que você está aqui dizendo. Mas, vamos ver", disse Lumena, sem dar bola para o que a atriz estava falando e sem estender o papo.

E após a breve conversa com a baiana, Carla Diaz ainda ganhou uma lição do Fiuk de como se comportar em relação à sister. "Você tem que entender a sua posição, quem você é, uma mulher branca e privilegiada. Eu tô só te dando uma informação pra você ter mais cuidado, escutar mais, dar mais espaço. Cuidado nesses momentos", disse o filho de Fábio Junior, que estudou antes de entrar no confinamento na tentativa de se desconstruir, mas pelo visto não está sabendo usar o que aprendeu na prática.