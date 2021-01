Em foto de biquini de Preta Gil, uso de excessivo photoshop chama a atenção Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 17:08 | Atualizado 31/01/2021 17:09

Uma foto publicada por Preta Gil neste domingo (31) vem chamando a atenção por conta do uso excessivo de photoshop. Os seguidores da cantora, que faz questão de sempre aparecer com suas curvas reais nas redes sociais, entenderam a publicação da artista, que aparece com um biquini rosa, como uma ironia, já que muitas pessoas sempre sugerem que ela faça retoques em suas fotos de biquini. Na legenda da foto, Preta se limitou a dizer: "Domingo ensolarado por aqui. E o de vocês, como está?"