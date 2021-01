Fábia Oliveira

Fiuk diz a Carla Diaz que ela é 'branca privilegiada' após atriz tentar diálogo em vão com Lumena

Atriz ficou frustrada com tentativa de diálogo com a baiana e recebeu um toque 'inusitado' do Fiuk sobre o comportamento da psicóloga

Publicado 31/01/2021 13:15 | Atualizado há 6 horas