Publicado 01/02/2021 05:00

Latino está feliz da vida após ter assinado recentemente uma parceria com a gravadora de ninguém menos que o Dennis DJ. "O grande barato disso é que o Dennis já foi meu DJ e hoje assino com a gravadora dele. Prova de que o mundo não dá volta, ele capota!", disse o cantor à coluna. Quem fechou o contrato foi o empresário Christovam Neuman, atual gestor da carreira do Latino.