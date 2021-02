Milka Borges com a irmã Meire, a mãe Marilene e a sobrinha Mia Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 14:34 | Atualizado 02/02/2021 15:53

Neste fim de semana, a influencer Milka Borges, que ficou conhecida após ser agredida com uma copada na cara em um restaurante do Jockey Club, em São Paulo, viajou para Salvador para encontrar a sobrinha Mia, que estava passando temporada com o pai, após 40 dias sem vê-la. Sem saber, a pequena foi até o aeroporto para buscar a tia Milka, a mãe Meire e a avó Marilene, já que ela foi avisada de que estaria embarcando de volta para a casa da mãe, na capital paulista. Para a surpresa da menina, as três desembarcaram para curtir uma temporada com ela em um resort na capital baiana.