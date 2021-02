Amora Mautner João Cotta/TV Globo

Publicado 01/02/2021 15:28 | Atualizado 01/02/2021 15:46

Diretora da novela 'Verdades Secretas 2', Amora Mautner vem utilizando as redes sociais para denunciar um perfil falso que estaria se passando por ela para entrar em contato com atores. Ela explicou que não costuma procurar nenhum artista para algum papel, a não ser que seja através da Globo e de forma oficial. "Atenção!!! Tem alguém se passando por mim no Facebook! É fake! não tenho nenhuma conta e não falo diretamente com atores, só através da rede globo oficialmente", escreveu Amora na publicação.