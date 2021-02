Neymar Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 16:09 | Atualizado 01/02/2021 16:28

Post de Neymar e Rafael Portugal Reprodução Fã assumido do 'BBB', Neymar revelou que toparia entrar no reality da Globo, mas só se fosse para participar de uma festa. O atacante do clube francês Paris Saint-Germain também brincou que não temeria ser julgado como a maioria dos brothers desta edição, já que se acostumou 'ser cancelado' na vida .

O repórter da atração, Rafael Portugal ficou todo animado com a declaração do jogador e mandou: 'Vou ligar pro Big Fone agora e mandar a galera arrumar a casa que vai ter visita" e Neymar respondeu. "Isso.. quero ficar só uma festa na casa".

O craque também comentou quem mandaria para o paredão: "Carol Conca. Carol com K e Carol sem K (risos). É tanto K que esqueci o principal". Xi!! Mais um famoso reprovando as atitudes da cantora no jogo.