Agustin Fernandez Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 16:48 | Atualizado 01/02/2021 16:56

Depois de lançar uma linha de semijoias, o maquiador e influencer Agustin Fernandez decidiu escrever um livro e resolveu tirar algumas semanas no Caribe para terminar a publicação, que já tem até um título. 'Vencer na vida, uma questão de honra'.



"No livro eu conto a minha infância, uma gravidez não desejada, de um relacionamento muito abusivo e também a rejeição da minha mãe quando na minha pré-adolescência comecei a ter caraterísticas físicas parecidas ao meu pai. Entendo que a minha mãe, também foi uma vítima e que foi a melhor mãe que soube ser, dentro das limitações dela. Eu não sei quais são as suas dores, mas eu sei que todos nós temos as nossas e as cicatrizes que carregamos. Vencer na vida sem se vitimizar é uma questão de honra”, diz Agustin.