Wellen Sauer já foi traída pelo Nego do Borel com a Mc Rebecca Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 05:00

fotogaleria Em entrevista ao youtuber Bruno de Simone, a Swellen Sauer, ex-namorada do Nego do Borel, havia falando sobre uma das traições do cantor com uma pessoa que hoje é muito famosa no meio do funk, mas sem citar o nome da moça. "Uma época em que a gente estava indo e voltando, ele começou a ficar com a sobrinha de uma amiga minha, que hoje a menina é muito famosa. Ela é funkeira também. Ela tinha 16 anos, na época. Essa sobrinha da minha amiga, a família dela, na época, estava em um momento muito bom, enquanto artista, no auge da carreira. E essa sobrinha já almejava o meio artístico, então para ela era legal ficar com uma pessoa do meio. Ela e a família me mandavam mensagens do tipo: 'sua velha'...", conta.

Swellen revelou ainda que a amante em questão fazia questão de deixá-la saber que estava com o Nego. "Uma vez me magoou muito, porque ele levou ela para dentro de casa, no Morro do Borel. Na casa dele tinha um espelho na sala com um adesivo dizendo 'eu adoro, eu me amarro', uma composição que ele fez e o Bonde das Maravilhas cantava. E aí essa menina me tira uma foto naquele espelho e me manda para dizer 'olha, eu tô dentro da casa dele, eu dormi aqui'", diz a assessora de imprensa.

Apesar de não ter dito de quem se trata, o youtuber Bruno de Simone descobriu que Swellen falava da Mc Rebecca, que tinha 16 anos na época em que se envolveu com o funkeiro. E esta humilde coluna foi apurar e descobriu mais detalhes: quando Swellen diz que a família de Rebecca passava por uma boa fase, artisticamente falando, ela se referia a tal amiga que era a tia da Rebecca, que no caso, é a ex-BBB Jaque Faria, que participou da 11ª edição do reality da Globo. Quando se envolveu com Nego, Rebecca ainda não tinha entrado no mundo do funk e atuava como passista do Salgueiro, mas já almejava dar seus primeiros passos na carreira artística.