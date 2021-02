Lucas Reprodução

Depois de ter sido expulso da cozinha por Karol Conká, Lucas Penteado chorou em um dos quartos da casa. A DJ e psicóloga Lumena foi conversar com o ator, que desabou "Saí andando para eu não falar nada mais porque eu sei que eu estou errado,mas ainda não sei reagir. Pra mim, mano, é uma hostilidade que eu não sei se é necessária mas eu sei que é necessário ela pôr pra fora [...] Mas tá fod*, toda vez é uma pedrada, mas é necessária então essa pedrada? Então eu sofro essa pedrada. Mas eu não quero incomodar. Eu quero em paz, eu quero comer de boa. Nossa, mano, eu sentei na mesa, você viu, tentei falar o mínimo possível", explicou.





Lumena continua conversando com o brother sobre os erros no jogo, principalmente durante a festa da última sexta-feira (29) e avisou que os próprios colegas negros da casa querem vê-lo no próximo paredão. Cabisbaixo, o ator respondeu: "Eu não fiz de propósito. Estou tentando ver onde errei e quem sou eu agora. Eu não quero que vocês me vejam só pelo erro que eu cometi. Me dá essa oportunidade de mostrar que eu não sou essa pessoa", pediu Lucas.