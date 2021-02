Anitta Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 21:39 | Atualizado 01/02/2021 22:00

Anitta usou as redes sociais para falar do comportamento de Karol Conká dentro do 'BBB 21'. A cantora confessou que ficou agoniada e angustiada com as atitudes da colega de profissão contra o ator Lucas Penteado. Ela resolveu até dar um tempo de assistir o programa, mas fez um alerta que esse tipo de situação é bem mais comum que as pessoas imaginam e até notam nas redes sociais.

Diplomática, ela não falou mal da sister, quem deixou de seguir nas redes sociais, mas diz que tem se surpreendido com a repulsa ao linchamento público de um ser humano visto ao vivo e cores na atração global. "Estou vendo a internet inteira repudiar e condenar um comportamento, que é exatamente o comportamento do cancelamento que as pessoas fazem na internet. Não que eu apoie e está até me dando agonia e angústia que até parei de assistir, de ver. Mas só para vocês saberem que essa atitude de se juntar para linchar alguém é a atitude que a internet tem para qualquer pessoa que erre. Atitude de transformar a vida da pessoa em um inferno. Todo mundo se junta para linchar um ser humano por um erro, uma característica ou uma atitude que não se espera. Está sendo muito curioso ver a internet repudiar um comportamento que a própria internet usa", comentou Anitta.

Publicidade