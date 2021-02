Karol Conká Reprodução/Globo

Karol Conká vem passando todos os limites humanamente aceitáveis para o tratamento com outro ser humano dentro do 'Big Brother Brasil'. A cantora tem praticado tortura psicológica, incitação ao ódio e usando o discurso de ser uma ativista da causa. Esta colunista que vos escreve faz então os seguintes questionamentos: Que causa é essa que destrói a autoestima de uma pessoa? Que causa é essa que tira o direito do outro de socializar? Que causa é essa que coloca outra mulher na posição de ter que se desculpar a todo momento só por se expressar?

Karol Conká se acha tão acima do bem e do mal que se põe no papel de acusadora, juíza e da carrasca que aplica a sentença. Apesar de seu comportamento dentro do reality, vale salientar que a cantora não deve ser tratada com desprezo, porque isso nada mais seria do que agir como ela. Nesse momento, a única coisa que não quero é estar do mesmo lado que Karol. Logo, o nosso papel é mostrar os erros que ela cometeu e dar a oportunidade que ela não deu a outros: a de evoluir. Isso sem banir, machucar ou humilhar.

Karol não é militante. Pelo contrário! Se esconde atrás disso para ser a pessoa que é de verdade, já que não são de hoje as histórias de sua forma de agir. Em 2019, essa coluna mesmo já noticiou atitudes negativas de pseudo ativista. Existe, sim, a obrigação do BBB de tomar alguma atitude mediante o comportamento de Karol. Afinal, o que ela está fazendo não é entretenimento. Destruir a autoestima de uma pessoa como ela está fazendo pode levar a outra a depressão ou suicídio a longo prazo e não achem que é exagero, pois isso não aconteceria agora, mas pode ser que a atitude extrema seja desencadeada pelas atitudes atuais da cantora.

A emissora e seus organizadores tem uma obrigação com Lucas e Juliete e não podem deixar continuar o tipo de postura que vem acontecendo. Karol não irá parar, pois em sua cabeça distorcida, ela está numa cruzada do bem contra o mal, sendo que ela se julga do bem, quando na verdade está sendo a mais tóxica de todos.

Para encerrar, deixo aqui uma observação importante: Lucas não é santo e possui inúmeros erros graves, mas ensinar apedrejando e do modo como Karol está fazendo também não é o caminho.