Jojo Todynho em entrevista para Luciana Gimenez Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 15:10

Em papo no canal da apresentadora Luciana Gimenez, no Youtube, Jojo Toddynho abriu o coração, falou sobre sua participação em 'A Fazenda' e que chegou a desistir do reality durante o confinamento. "Teve um dia que eu tive crise de ansiedade e chegou no atendimento e eu disse que queria ir embora. O Teteu foi, conversou comigo e eu fiquei e desisti de tocar o sino", conta.

Jojo também revelou como faz para abstrair o estresse que adquiriu no programa. "Cozinhar pra mim era desestressante e os bichinhos também. Nossa, o Lion era o meu amor. Se eu tivesse espaço eu trazia esse cavalo e colocava aqui no quintal. Eu quase pedi o Lion de presente. Ele com aquele tamanho todo só tem 5 anos", diz.

Ela disse ainda que está diariamente tentando melhorar seus erros e se desconstruir. "Foi fazendo terapia que eu aprendi a pedir desculpas, porque eu estou em desconstrução. E eu tento explicar para as pessoas que a vida é uma constante evolução. Hoje a gente está pisando em ovos. Eu tento explicar para as pessoas que talvez eu aprenda e talvez não. As pessoas têm que ter paciência de entender que na vida tudo é um processo. Eu errei muito lá dentro (do reality) e nutri esse meus erros que minha assessora deixou anotado pra mim pra eu poder evoluir mais um pouquinho. E aí eu comecei a entender que a sinceridade e verdade tem que prevalecer mas, às vezes, a forma que a gente fala pode ser bruta pra outras pessoas. Mas essas pessoas também têm que entender que cada um tem jeito. E é isso que eu tô aprendendo a dosar".

A funkeira também contou que sua melhor amiga, a nutricionista Renata Branco, e o marido dela, o endocrinologista João Branco, a salvaram de uma médica que quase a fez morrer. "Hoje estou num processo de evoluir como pessoa, como amiga. Eu quero crescer mentalmente. Uma das maiores evoluções, e que a Renata (amiga e nutricionista) foi muito essencial, foi quando eu fui pra Renata vindo de um processo com uma médica doida, que eu quase fui pro céu. E quando eu fui pra Renata e pro Dr João (médico da Jojo), a Renata me incentivou a fazer terapia, a começar a me cuidar. E uma das coisas que eles sempre bateram na tecla foi: 'você nunca vai perder sua identidade e nem deixar de ser quem você é porque hoje você está fazendo uma reeducação alimentar e buscando o melhor pra sua vida'. Porque personalidade é uma coisa, saúde é outra história. Então eles sempre me cobram uma saúde física boa e uma saúde mental boa", conta Jojo, que afirmou ainda ter melhorado muito depois de algumas sessões de terapia.

