Debora Nascimento e Marlon Teixeira Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 16:38

Há duas semanas, esta humilde colunista estava de olho em Debora Nascimento e Marlon Teixeira, modelo internacional e ex de Bruna Marquezine. Mesmo sem postarem fotos juntos, os dois estavam em datas iguais na praia de Barra Grande no Piauí, e em Caraíva, no sul da Bahia, desde o final de semana passada. O que eles não contavam era com a astúcia de um frequentador de um restaurante na Praia do Espelho, em Trancoso, nesta terça-feira (2). O cliente fez um flagra, que acabou sendo publicado pelo perfil Subcelebrities no Instagram.