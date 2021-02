Ana Paula Evangelista e o marido em passeio de barco em Angra Divulgação

Publicado 02/02/2021

Ana Paula Evangelista comemorou seu aniversário em Angra dos Reis com um passeio de barco pelas ilhas da região, ao lado do marido, Marco Alessandro, e de sua mãe. "Mesmo com essa sensação de isolamento que a pandemia traz pra gente, foi um dia especial pra mim poder estar ao lado do meu marido e da minha mãe. Depois do passeio de barco, ainda tive bolo e parabéns. Está bom demais! Em breve essa vacina corre o mundo todo e teremos nossas vidas de volta. Só faltou o samba e os amigos como de costume, porque geralmente eu comemorava na quadra da escola de samba, mas não faltarão oportunidades quando tudo isso passar", disse a modelo e musa da Unidos da Tijuca, que mora há mais de dez anos na Europa.