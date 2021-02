Karol Conka e Marcela Mc Gowan Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 17:05

Três dias depois de anunciar na televisão as reprises do programa 'Prazer, Feminino', a partir do dia 22 de fevereiro, o GNT desistiu de exibir a atração. A emissora tomou a decisão após as críticas ao comportamento de uma das apresentadoras, Karol Conká no 'BBB 21'. As atitudes da cantora no reality surpreendeu dos diretores da produção exibida originalmente no Youtube do canal GNT. Além da rapper, a ex-BBB Marcela Mc Gowan comandava o programa.



Internautas, incluindo famosos, têm se pronunciado e criticado a postura de Karol e existem até acusações de xenofobia, além de críticas por sua insistente perseguição contra Lucas Penteado e Juliette. Após os episódios em que ela questionou onde estava o melhor amigo do ator, que tinha falado da fé em Deus e depois de ter expulsado Lucas da cozinha, vários internautas chegaram a pedir a expulsão da rapper da casa. Sem contar, o desabafo de uma ex-empresária que chamou Karol de 'mau-caráter'.



A coluna entrou em contato com a assessoria do GNT, que não enviou a resposta até o fechamento da nota.