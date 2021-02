Gyselle Soares Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 17:46 | Atualizado 02/02/2021 18:28

A atriz Gyselle Soares passou por um susto na noite de sexta-feira (29), em frente a sua casa em Timon, município do Maranhão divisa com o Piauí. Ela sofreu um assalto à mão armada e contou ter passado por um dos piores momentos de sua vida.

"Foi a primeira vez que aconteceu comigo e eu nunca imaginei. Na porta da minha casa! Era mais ou menos nove da noite e um homem se aproximou, apontou uma arma para mim e exigiu meu celular. Claro que eu passei o aparelho. Fiquei apavorada e pensando que poderia ter acontecido o pior. Quantas as vezes, nós ouvimos que uma pessoa morreu por causa de um celular. Foi um momento muito traumático e de terror. Ainda estou assustada com o que houve, mas, aos poucos voltarei à minha rotina normal", contou à coluna com exclusividade.

Gyselle, que no final de fevereiro irá lançar o seu livro de autoajuda, confessa que ainda está um pouco traumatizada com a violência. "A cena não sai da minha cabeça, mas vai passar. Eu vou superar esse medo de agora não querer mais sair de casa. Sou uma pessoa forte, já passei por muitas coisas e não vou deixar que isso me atormente. Tenho que tomar mais cuidado, me proteger e pensar em coisas boas, coisas positivas", admitiu a atriz.

O livro 'Como fazer sucesso fora do Brasil' dá dicas para os brasileiros que, assim como ela, resolveram deixar o país para morar no exterior. Gyselle morou por 10 anos na capital da França, Paris, lista em sua obra os 100 mandamentos baseados em suas experiências: "A ideia surgiu a partir das dicas que eu recebi e que me ajudaram ao longo da minha carreira. Pensar nesse momento de pré-lançamento me tranquiliza e me deixa muito feliz. Feliz por estar viva", observou Gyselle.