Publicado 02/02/2021 19:58 | Atualizado 02/02/2021 19:59

Aguinaldo Silva e Glória Perez são mais dois famosos que entraram na polêmica envolvendo o 'BBB 21' nesta terça-feira (2). O autor usou as redes sociais para mostrar a sua perplexidade com os discursos em 'defesa de uma causa' e citou como exemplo a 'humilhação' sofrida por Lucas Penteado dentro do reality show da Globo nos últimos dias. Aguinaldo questionou, alegando ser um exercício de ficção, se o brother, 'fosse, na verdade, um Jesus Cristo redivivo?'. Colega de profissão, Glória Perez foi uma das primeiras internautas a comentar o post. "Esse 'BBB' vem demonstrando que não tem maneira mais eficiente de enfraquecer uma causa do que defendê-la assim, de modo a soar chata e agressiva. Será que dessa vez a galera aqui de fora entende?", comentou a autora.