Duda Reis, Swellen Sauer e Crislaine Gonçalves Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 20:49 | Atualizado 03/02/2021 07:47

Duda Reis, Crislaine Gonçalves e Swellen Sauer vão depor nesta quarta-feira (3) no inquérito que investiga as agressões físicas e psicológicas do cantor Nego do Borel contra as suas ex-parceiras. Enquanto a atriz e ex-noiva do funkeiro irá prestar o seu depoimento por precatória, já que vive agora em São Paulo, Crislaine e Swellen foram intimadas a comparecerem a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), do Tanque em Jacarepaguá, na parte da tarde.