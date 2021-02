Paulo Godoi e Maiara Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 02:00

Responsável pelo emagrecimento das irmãs Maiara e Maraisa, Paulo Godoi explica como desvendar o efeito sanfona que aflige muitas mulher. Segundo o médico, existem estratégias para contornar combater esse processo de perda e ganha de peso. "Se você simplesmente restringe seu consumo calórico e não se exercita adequadamente, você perderá peso, mas perderá (felizmente) gordura e (infelizmente) massa muscular. A massa muscular é importantíssima na nossa termogênese, ou seja, na nossa queima de energia. Então, se você perde massa muscular, seu metabolismo cai. E o metabolismo estando lento, o ganho de peso fica mais fácil", assume Godoi.

"Se tempos depois de passar por uma dieta restritiva, você engorda, provavelmente você não estará ganhando quilos de músculo (a não ser que você tenha mudado drasticamente sua rotina de treinos), logo, há grande chance que você aumente esses quilos basicamente com gordura. Ou seja, se você emagrece perdendo parte de massa muscular e engorda ganhando basicamente gordura, seu percentual de massa muscular fica cada vez menor do que era antes, e seu metabolismo cai ainda mais... Está aí instalado o 'efeito sanfona', continua o especialista que acredita na mudança através da composição corporal.

Publicidade

"A maioria dos pacientes tem uma composição corporal inadequada. Se você emagrece perdendo gordura e músculo, pode ser que você mantenha a mesma composição corporal que você tinha quando estava com uns quilinhos a mais. Se você volta a engordar ganhando mais gordura do que músculo, sua composição 'piora' e seu metabolismo fica cada vez mais lento. Por isso mudar a composição corporal é muito mais importante do que simplesmente emagrecer em quilos na balança. Não diga mais 'eu quero emagrecer'. Entenda que o seu desejo deve ser 'eu quero mudar minha composição corporal'", finaliza.