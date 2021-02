Raika nos braços de Romana Novais Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 17:26

Mulher do DJ Alok, Romana Novais resolveu compartilhar com os seus seguidores um clique da filha Raika, que nasceu prematura, com 32 semanas de gestação, e ficou por um tempo na UTI Neonatal em dezembro do ano passado. Por conta de complicações da Covid-19, a médica entrou em trabalho de parto antes do previsto e agora mostrou como a bebê se recupera bem após muitas dúvidas e angústias por conta da cirurgia inesperada. "Sorrisinho de bom dia para vocês", escreveu Romana na legenda de um clique fofo com a pequena no colo nesta quarta-feira (2).