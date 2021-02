Por O Dia

Publicado 03/02/2021

A maré não está nada boa para Karol Conká. No final da tarde desta quarta-feira (3), a assessoria de imprensa de Arcrebiano - também conhecido como Bil- se posicionou contra as atitudes da cantora depois que ela se deitou em uma rede onde o brother já estava e considerou as carícias feitas pela rapper como 'assédio moral e sexual'.Em um comunicado compartilhado nas redes sociais da empresa, os diretores avisam que "repudiamos qualquer tipo de comportamento invasivo, que pode ser considerado, inclusive, como assédio moral e sexual". Karol fez carícias e deitou de conchinha com o rapaz no quintal da casa do 'BBB 21'.