Adélia Soares Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 17:13 | Atualizado 04/02/2021 17:15

Na noite desta quarta-feira (03), a advogada Adélia Soares, que participou do 'BBB 16', e o humorista Marcelo Marrom, participaram do talk show 'De Cara com Douglas Nobre', apresentado pelo cantor Douglas Nobre no Youtube. Durante a entrevista, eles conversaram sobre cancelamento, 'BBB21' e Karol Conká. Em um dado momento, Adélia se manifestou sobre o assunto da Karol, comparando a cantora com a apresentadora e ex-BBB Ana Paula Renault, citando a época em que as duas estavam confinadas BBB de 2016.



A advogada disse que o programa é editado e pode acontecer de aparecer somente os piores momentos da pessoa, já que o reality é gravado 24 horas por dia e em algum momento todos vão dar um deslize. No entanto, Adélia fez uma comparação: “Na edição que eu participei, tinha uma cidadã que agia equivalente a Karol Conká, que é tal da Ana Paula Renault. E ela encostava o dedo no nariz de qualquer um, humilhava qualquer um, 'ah porque eu sou rica de berço, ah porque a Xuxa fez show na minha casa', enfim, a mulher era um escrota dentro do programa, fora do programa eu não posso falar nada porque não tive contato”, começou a ex-BBB.



Adélia questionou o cancelamento da rapper Karol Conká, o mesmo cancelamento que a Ana Paula não teve na época de sua participação no reality. “Estranhamente, ela (Ana Paula) saiu aclamada pelo público, aí eu falo: será que era porque é loira, rica, filha de político? Eu não sei, só quero deixar no ar”, finalizou a advogada, que disse ainda que se Karol Conká fosse loira, rica e filha de político, talvez ela seria aclamada, em vez de cancelada.



No final da discussão, Marcelo Marrom ainda brincou: “Ela é Ana Paula Renault, se ela fosse boa pra caramba ela seria Ana Paula, no mínimo, Mercedes, BMW”, brincou ao comparar a jornalista com marcas de carro de luxo.

Assista: