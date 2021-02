Bruno e Solange Almeida Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 19:00 | Atualizado 04/02/2021 19:01

A forrozeira Solange Almeida tem nova música para chamar de sua. A cantora acaba de lançar 'Frutos da Imaginação' com a participação do cantor Bruno, da dupla com Marrone. A faixa é primeira liberada do DVD, gravado em Uberlândia, Minas Gerais, no mês de novembro.

“É um trabalho diversificado, já que forró e sertanejo são próximos. Muitos sucessos do forró foram regravados pela turma do sertanejo e vice-versa e neste álbum, eu assino quatro das nove faixas. No final tudo é música, tudo é Brasil. Prova disso é que essa semana eu e a MC Rebeca participamos do clipe da Daya Luz, cantando um funk incrível e empoderado”, conta Sol.



A primeira parte do DVD está prevista para ser lançada no final de fevereiro.