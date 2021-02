Uriel Elias Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 02:00

O cantor Uriel Elias decidiu investir na sua carreira também de Youtuber. O artista tem se reunido com vários profissionais para dar um novo formato ao seu programa na rede social. "Estou com muita sede de mostrar cada vez mais o meu trabalho até mesmo como uma forma de carinho e gratidão por tudo que o meu público fez por mim durante a pandemia. Acho que as pessoas esperam dos artistas que elas admiram e seguem uma conexão ainda mais forte e a procura pela inovação. Estou atrás disso', explicou Uriel.

A ideia do cantor é, claro que além de mostrar o seu lado de intérprete da MPB, é criar quadros de interação, entrevistas com personalidades e debates sobre assuntos polêmicos . Os programas serão postados às quartas e aos sábados no canal do artista no Youtube. "Sempre tive uma boa intuição, sou observador e a minha criatividade é muito aguçada. Acredito que chegou a minha hora e eu resolvi apostar nesse projeto", concluiu Uriel que tem também um projeto, chamado 'Elas' para homenagear várias divas do Pop.