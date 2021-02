Dk Kaiann Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 04:00

Ele é Engenheiro Civil por formação, mas Kaian Soares descobriu cedo a sua paixão pela música e, agora aos 26 anos, decidiu se lançar com DJ Kaiann. Na cena eletrônica do país, ele já desponta como uma das novas promessas no mercado.

"Para mim, neste início de trajetória, estou muito concentrado e dedicado como tudo que eu faço na vida. Pés no chão e muito foco, pois quero alcançar patamares a nível nacional, levando a minha música aos quatro cantos do país", assumiu.



Publicidade

O músico é natural de Luziânia, Goiás, já tem se apresentado nas principais e maiores casas de show da região e das cidades vizinhas. Vale ressaltar que sua equipe sempre toma todos os cuidados e segue todos os protocolos de segurança e prevenção contra a Covid-19.