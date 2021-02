Mara Maravilha Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 21:56 | Atualizado 04/02/2021 21:57

A cantora e apresentadora do SBT, Mara Maravilha não descuida da aparência. Aos 52 anos, ela resolveu fazer um procedimento estético e se submeteu a uma lipoaspiração cirúrgica de papada. "Há um tempinho essa papadinha estava me incomodando e não existia dieta que fizesse ela sumir. Por isso decidi passar pelos cuidados da doutora Gabriela Barreto, de Suzano, um referência neste tipo de tratamento. Amei! Não precisei nem tomar anestesia geral. Estou ótima, me recauchutando para ficar ainda mais mara. Agora não vou usar mais photoshop", brincou Mara, que contou a novidade à coluna com exclusividade.

A artista baiana se prepara também para voltar à música com um novo single a ser lançado em breve. "Teremos outras boas novas na televisão e na internet", adiantou.