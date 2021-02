Rio, 23/09/2019, Ensaio fotografico com o cantor Projota, Foto de Gilvan de Souza / Agencia O Dia Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Publicado 05/02/2021 06:50 | Atualizado 05/02/2021 07:20

A prova do líder do 'Big Brother Brasil' terminou na madrugada desta sexta-feira (5). Projota e Arthur chegaram a ficar pouco mais de 6 horas na disputa, assim como Lumena e Nego Di, e Sarah e Gilberto. As duas duplas foram eliminadas na mesma rodada por faltar um dos produtos na Méqui BBBox. Com a saída dos quatro participantes, o cantor e o instrutor de crossfit venceram a prova.

Na sala, Athur e Projota conversam sobre a liderança. O cantor diz que se apenas um for líder e o outro receber um prêmio em dinheiro, ele prefere abrir mão da grana: "Não preciso", disse.