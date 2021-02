Anderson Leonardo chegando à delegacia em Sulacap Agnews

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 13:21 | Atualizado 05/02/2021 15:12

O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, deve comparecer nesta sexta-feira (5) à 33ª DP, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, para depor em inquérito instaurado após um rapaz de 21 anos acusá-lo de estupro. Ontem, a polícia já esteve no estúdio do grupo para conversar com o cantor. Anderson Leonardo nega as acusações do jovem. A polícia aguarda resultado de um boletim médico que comprove ou não o ato sexual e ainda deve ouvir testemunhas e solicitar imagens de câmeras de segurança do motel onde teriam ocorrido os fatos .

A suposta vítima afirma que foi violentada pelo cantor no dia 11 de dezembro e, em seu depoimento às autoridades, ele diz que Anderson supostamente teria marcado uma reunião, mas em vez de ir para algum local onde os dois pudessem fazer uma refeição e conversar sobre trabalho, Anderson o teria o levado para um motel chamado Queen, onde ele supostamente teria sido agredido no rosto e perdido sua virgindade após sexo não consentido com o cantor.

Na delegacia, o jovem afirmou ter como prova uma cueca que usava e que contem manchas de sangue e que ali é identificado também supostos vestígios de esperma deixados por Anderson. Ele contou que conheceu o vocalista do Molejo há oito meses e que havia demonstrado, na ocasião, o interesse em fazer um trabalho artístico com o cantor.