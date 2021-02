Bruno Diegues Divulgação

Publicado 05/02/2021 14:25

O cantor Bruno Diegues, ex-vocalista do grupo Jeito Moleque, retornou ao pagode no ano passado, mas desta vez, em carreira solo. Com o projeto 'Dez das Antigas'', ele regravou os maiores sucessos do grupo. Lançado nesta quinta-feira (4), o single 'Ela é...#SambaFunkSoul' ganhou um clipe super descontraído e cheio de efeitos especiais.



