Astro americano Armie Hammer passa por um momento conturbado depois que foram expostas conversas de vários mulheres que revelavam fetiches do ator por canibalismo e estupro, além do abuso de drogas. Ele teve que deixar o elenco da comédia romântica Shotgun Wedding, que estrelaria com Jennifer Lopez, e também da série 'The Offer', sobre os bastidores de 'O Poderoso Chefão'.Armie tem um próximo filme a ser lançado que é 'Morte no Nilo, produção da Disney com Gal Gadot, Annette Bening e grande elenco. A Disney ainda não se manifestou oficialmente, mas nos bastidores comenta-se que a participação de Hammer na divulgação do longa seja mínima. Existem boatos em Hollywood que agentes de diversas atriz já manifestaram que suas clientes não querem trabalhar com o ator.Armie ainda não se pronunciou sobre o caso, mas fontes próximas a ele alegam que as interações sexuais com suas parceiras sempre foram consensuais. Há duas semanas, a modelo Paige Lorenze revelou que tinham uma letra 'A', a inicial do nome do ator, na virilha feita pelo ator a faca para marcá-la.