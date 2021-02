Tiago Leifert e Lucas Penteado Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 17:24

Após Lucas Penteado ser vetado da prova do líder desta quinta-feira (4) no BBB21, Boninho publicou um vídeo de Tiago Leifert conversando com o brother sozinho e revelou que foi o apresentador que pediu para interagir com o ator

Na legenda da publicação, o diretor colocou 'bom ver um sorriso' e recebeu vários comentários de internautas apoiando a iniciativa e contou: "No intervalo, o Tiago pediu para fazer isso. Não estava previsto, o Tiago pediu para fazer", reforçou o 'big boss'. Boninho também disse que achou 'uma atitude fofa' e um gesto de carinho do apresentador com o brother.

Publicidade