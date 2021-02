Rafa Kalimann reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 18:39 | Atualizado 05/02/2021 18:41

Rafa Kalimann tem acompanhado atentamente o 'BBB 21' e a influenciadora e atriz não está gostando nada do jogo. Ela confidenciou aos seus seguidores nesta sexta-feira (5) que anda tensa com os brothers. "Não estou dando conta do Big Brother. Está embrulhando o estômago. Não sei é porque estou revivendo tudo, sentindo que vocês estavam sentindo do lado de cá... Não sei. Mas dá vontade de entrar lá", disse ela.



Rafa sempre dá sua opinião sobre o jogo em seu Twitter. Ela já pediu para que os fãs livrassem seu ex-marido, Rodolffo, do paredão, revelou que torce para que ele forme um casal com a Sarah e mostrou sua insatisfação com Karol Conká a chamando de 'vazia' após críticas a campeã de 2020, Thelma Assis.