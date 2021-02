Camila Rodrigues (Nadi), Vitor Valle (príncipe Dnim-Sim), Felipe Roque (Rei Ib-Sim) e Maria Joana (Rainha Enlila) Divulgação

Publicado 06/02/2021 04:52

Aos 13 anos, Vitor Valle comemora a conquista de seu primeiro trabalho na TV. No papel do príncipe Dnim-Sim, na novela 'Gênesis', a nova superprodução da Record TV, o ator mirim interpreta o filho do Rei Ib-Sim (Felipe Roque) e da Rainha Enlila (Maria Joana), na quarta fase da novela, que já entra no ar na próxima semana. "Fazer o príncipe Dinm-Sim é incrível! O Felipe Roque me ensina muito. Estou muito feliz e só posso agradecer a todos os envolvidos que me ajudam e me orientam nessa caminhada", disse Vitor Valle.