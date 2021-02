Neymar reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 09:00

O jogador de futebol Neymar comemorou 29 anos nesta sexta-feira (5) e, claro, que o craque do clube francês Paris Saint-Germain ganhou muitos presentes, mas ele também não esqueceu de presentear um projeto, que ele acompanha. Neymar mandou uma bola autografada para o projeto 'Amigos do Lixão', que tem como objetivo transformar vidas dos moradores do lixão no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O projeto liderado pelo empresário Junior Teles já recebeu a 'gorduchinha' e decidiu colocá-la como um dos objetos do leilão da instituição, que irá acontecer em breve. O dinheiro arrecado no pregão irá ser destinado a construção de um centro esportivo no local.