Publicado 06/02/2021 10:57 | Atualizado 06/02/2021 11:02

O cantor Zezinho Corrêa, vocalista do grupo Carrapicho, aos 69 anos de idade, vítima de Covid-19. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista no começo da manhã desta sábado (6). Ele estava internado há um mês no Hospital Samel, em Manaus.

"A família Corrêa vem a público comunicar o falecimento do nosso amado cantor Zezinho Corrêa. Zezinho estava internado desde o dia 04/01 no Hospital Samel. No dia 07/01 foi transferido para o leito de UTI no Hospital Prontocord e lá estava lutando bravamente por sua vida. Em decorrência das complicações da Covid-19, Deus quis levá-lo para sua morada eterna, e hoje ele nos deixou", dizia o comunicado.



A família do cantor agradeceu o apoio dos fãs. "O céu ganhou mais uma estrela que, com sua luz, brilhará para a eternidade. Obrigada por levar o nome do Amazonas para o mundo, por ser esse ser humano incrível em todos os sentidos. Você já está fazendo muita falta na nossa família, daqui vamos continuar te amando sempre. Hoje a batida do tambor se calou".

