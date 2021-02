Lucas Penteado e Gilberto Reprodução

06/02/2021

Parece que o pernambucano Gilberto acordou para o jogo do 'BBB 21' depois de analisar o comportamento do grupo liderado por Karol Conka, Projota e Nego Di. Em conversa com Lucas Penteado na madrugada deste sábado (6), ele fez comentários sobre as atitudes dos brothers e avisou que quer ficar longe da patotinha: “Eu estou vendo as coisas como são. E é bom sabe o que? Eu estava vendo as coisas com a mente e a cabeça dos outros. Hoje eu estou vendo as coisas com a minha mente, com a minha cabeça. Não quero fazer parte de grupão”, disparou.



Lucas, que já sentiu ser o alvo principal do grupo, concordou com o economista: “Eu acho que é o seguinte: a casa inteira está ali naquela reunião, e na maioria das vezes a casa inteira decide quem vai para o Paredão".



“Se um de nós quatro sai, aí vai ser um atrás do outro”, dispara Gilberto. Mas, Lucas mandou na lata porque acredita que existe um quarteto visado: Ele, Gilberto, Sarah e Thaís. "Se dois de nós ou nós três ganhamos o paredão, a coisa muda de figura". O doutorando o interrompe e complementou: “Aí muda tudo”. O ator continuou: “A casa caiu lá”.



O papo continuou e o pernambucano falou: “Todo mundo ali tem muito de conveniência. Se nós não saímos nesse Paredão. Ficam em choque e muda tudo”.



Lucas Penteado ainda disse que sente que os participantes estão com medo de colocá-lo, além do próprio Gilberto e a Sarah. “Estão, estão, sim. Óbvio que estão”, completou o pernambucano.