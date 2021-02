Patricia Leitte e Lucas Teixeira Reprodução

Publicado 06/02/2021 16:05 | Atualizado 06/02/2021 17:33

fotogaleria Namoro, noivado e casamento. Enquanto muitos casais esperam meses, anos e até décadas para passarem por todos os processos de um relacionamento, a ex-BBB Patrícia Leitte pula etapas e corre contra o tempo. Ela conheceu o médico Lucas Teixeira no meio de dezembro, começou a namorar logo depois do Natal, assumiu a relação oficialmente no dia 17 de janeiro e casou (sim, ela casou!) com direito a um festão, cheio de parcerias, nesta sexta-feira (5), em Fortaleza. "Casados. Que momento especial! Quero agradecer a todos os parceiros que estiveram conosco nessa dia tão maravilhoso!", escreveu Patrícia na legenda em que aparece com o marido na recepção da união civil.

Alguns fãs criticaram a rapidez que Patrícia fez a fila andar. A ex-BBB terminou noivado com Yago Lanes no início de dezembro e garantiu que não tinha traído o ex. "Eu já estava sozinha. Não traí nem enganei ninguém", contou há duas semanas quando preparava a cerimônia em segredo.

