Luan Santana

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 12:05 | Atualizado 07/02/2021 12:08

As fãs de Luan Santana não gostaram nada de acordarem neste domingo (7) com os cliques do sertanejo passeando de mãos dadas em clima romântico com uma jovem em um shopping de São Paulo. O flagra foi feito na noite noite anterior e era a primeira vez que o cantor aparece em público com novo affair desde o término de seu noivado com Jade Magalhães, em outubro de 2020. Um mês depois, houve especulação de que Luan poderia estar em um novo relacionamento com a blogueira Franciny Ehlke.

"Alguém vem aqui e diz que isso e montagem ? Não, estou preparada para ver meu bebê com ninguém", escreveu o presidente de um perfil fã do cantor. "Quem é essa, papai ?", comentou uma seguidora. "Jade é você?", questionou a terceira internauta e a quarta completou: "Era só o que faltava para completar um fim de semana horrível".

Segundo a revista Quem, o cantor foi simpático com os paparazzi de plantão, e quando questionado se não faria fotos posadas com o novo affair, ele explicou que ela é uma pessoa tímida e que não gostaria de se expor neste momento. Ele não revelou o nome.