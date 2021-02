Lucas Penteado é investigado pela Polícia Civil por supostamente agredir uma ex-namorada Reprodução / TV Globo

Publicado 07/02/2021 12:49 | Atualizado 07/02/2021 12:56

O campeão do 'BBB 21' só vai ser conhecido em maio, mas Lucas Penteado vai poder realizar o sonho de comprar uma casa bem antes. Logo depois da sua desistência do jogo, vários internautas se mobilizaram e criaram um vakinha online para arrecadar fundos e ajudar o ator depois de todos os problemas e da pressão de outros participantes que sofreu dentro do reality da Globo.

A influenciadora Monique Evelle foi quem se responsabilizou por arrecadar o dinheiro e garantir que a verba será mesma destinada ao ator. "Todo o valor captado, descontadas as taxas de meios de pagamento, serão depositadas diretamente para Janderson Penteado, pai do Lucas, que é o responsável por esta campanha", escreveu na manhã deste domingo (7).

Logo depois, várias outras campanhas foram criadas para ajudar Lucas Penteado e a família do ator se assustou com a proporção da mobilização. Foram criadas também vakinhas fakes e o grupo liderado por Monique Evelle resolveu segurar a campanha.

O site da campanha ainda está instável. Não é sobre quem fez ou não a vaquinha e sim sobre o APOIO e AFETO para o @koka_lucas e a família. Enquanto a plataforma da Benfeitoria não está carregando, vejam que o @sensacionalista também fez uma: https://t.co/d6fMRMndXz — Monique Evelle (@moniqueevelle) February 7, 2021

