Lucas Penteado Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 13:25 | Atualizado 07/02/2021 15:49

A polêmica participação de Lucas Penteado pode ter incomodado os brothers dentro da casa, mas aqui fora o ator recebeu mais apoio do que críticas. Recebeu compreensão. Neste domingo (7), logo depois da sua desistência vários internautas saíram em defesa do ator, entre eles muitos famosos.

A coluna entrou em contato com a assessoria do ator que enviou este comunicado. "Agradecemos a rede de afeto em torno do ator Lucas Penteado. Ele encontra-se bem e, em momento mais oportuno, se pronunciará em relação às demandas da imprensa. Sobre vaquinhas virtuais, informamos que a única autorizada pela família é a da Instituição Desabafo Social".

Veja os comentários de alguns famosos:

Camila Pitanga, atriz - "Quando a letra B do LGBTQIA+ será respeitada em toda sua complexidade? Quero deixar aqui além do meu apoio afetivo, o link da vakinha que estão agitando para que o Lucas compre a casa da sua mãe. O link está dando problemas, pelo grande número de acessos, mas continuem tentando.

Meu abraço, meu carinho, meu apoio, minha solidariedade a você e toda sua família, Lucas

Jonathan Azevedo, ator - "Estamos com você, família. 'Deixa o menino jogar ô iá iá, deixa o menino aprender, ô iá iá'. A sabedoria do povo daqui é o medo dos homens de lá. A consciência do povo daqui é o medo dos homens de lá'".





Rafa Kalimann, influencer e atriz - "Lucas receba muito amor e carinho aqui"



Kevinho, cantor - "Acordei agora e tomei um susto ao saber que o Lucas desistiu do bbb! Tô mal".



Mumuzinho, cantor e ator - "Quero dizer ao @koka_lucas que talvez ele seja o participante mais corajoso que já passou pelo programa. Desejo de verdade que suas ideias se organizem e tudo fique bem. Espero te ver em algum show meu, assim que possível, vamos meter samba no pé no palco juntos. E que ele seja bem acolhido aqui fora".

Neymar, jogador - "Só espero que voce suporte tudo que está passando. Deus é contigo Lucas, cabeça boa".



Fernanda Paes Leme, atriz - "Desistir não é perder! Que você seja acolhido, se cuide, receba muito carinho e amor @lucaskokapenteado. Meu abraço apertado em você!".



Deborah Secco, atriz - "QUE AULA de como NÃO acolher um ser humano. Do que não fazer quando alguém erra e tenta se desculpar. Eu estou muito triste de ver todas as tentativas de felicidade do Lucas dentro da casa serem asfixiadas. @lucaskokapenteado, conte comigo... se eu de alguma forma puder ajudar o seu sorriso a aparecer, estarei aqui".



Maria Claudia Macêdo, ex-BBB - "Acordei agora e tô chocada com a saída do

@koka_lucas. Lamentável demais, merece receber muito amor aqui fora esse menino Cara de decepcionado Ridículo como destruíram a participação dele no bbb. Esse bbb tá pesado demais".



Babu Santana, ator - "Só quem está lá dentro sabe como fica a cabeça! @koka_lucas com certeza você vai ter muitas oportunidades aqui fora de realizar seus sonhos, boa sorte irmão".



Ludmilla, cantora - "Lucas, muita força nesse momento, você é gigante, fica bem! #BBB21"



Victor Hugo, ex-BBB - "Cara, eu não estou acreditando no que aconteceu!!! Lucas fora depois de um beijo com Gilberto! Eu estou chorando muito!! Parece que foi em mim. A maldade desse pessoal é gigante. Cara, chorando muito. Eu queria muito dar um abraço no @koka_lucas e dizer que ele é um cara incrível!! Eu estou realmente muito mal!".