Lucas Penteado no aeroporto Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 15:30 | Atualizado 07/02/2021 15:32

No início da tarde deste domingo (7), Lucas Penteado embarcou para São Paulo depois que deixou a casa do 'BBB 21' e o ator se surpreendeu com o carinho das pessoas no aeroporto Santos Dumont, no Rio. O agora ex-brother quase não conseguiu entrar no portão de embarque e demonstrou muita gratidão pelo apoio recebido.

o lucas recebendo carinho dos fãs no aeroporto



ESTAMOS COM VC KOKA pic.twitter.com/iy487GN9vL — squad koka (@kokasquad) February 7, 2021

Olha o tanto de gente que estava esperando o Lucas no aeroporto pic.twitter.com/mE4I2t0azk — Garoto do Blog (@garotxdoblogofc) February 7, 2021

