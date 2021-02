Simone Soares, Lumena e Giovanna Lancellotti Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 16:28

A atriz Simone Soares subiu nas tamancas por conta da sister Lumena. Não, minha gente, ela não defende a baiana no 'BBB 21'. Pelo contrário. A mulher do diretor da Globo, Mario Meirelles não quer ouvir falar no nome da DJ e achou ruim quando Giovanna Lancellotti a chamou de 'psicóloga da Taubaté'. Simone considerou uma ofensa para a sua cidade natal.

"Chega de maldade com a minha cidade, não vou mais aturar brincadeiras maldosas e sem graça. Adoro você @gilancellotti, mas por favor não faça mais esse tipo de comparação. Taubaté é uma cidade universitária, foi caminho do ouro, primeira indústria cinematográfica brasileira com a PAM Filmes, Mazzaropi, Hebe Camargo, Cely Campelo, Cid Moreira..... merecemos respeito. Esse 'BBB' só mostra que o ser humano está doente e precisando de mais amor, compaixão e empatia. Não importa a cor, credo, seguidores, fama e nem conta bancaria. Caráter e amor no coração vem de dentro e ninguém segura a máscara por muito tempo", escreveu Simone.

Publicidade

Mais cedo, Giovanna criticou a postura da jogadora "A sua escuta é cara né, Lumena, sua psicóloga de Taubaté? Sai aqui para você ver o preço que você vai ter que pagar pra alguém te escutar! Você foi a maior decepção desse programa. Você é a maior hipócrita de 21 edições do 'BBB'". Um internauta ainda tentou defendê- la: "Entendo seu ódio, mas acho que a Lumena deve ter se deslumbrado um pouco lá dentro e também ter entrado nessa mentalidade de vingança justificada contra o Lucas fez ela pesar a mão de um jeito que não faria antes. Ela quando sair vai ser a pessoa com mais dificuldades aqui fora".

Giovanna não perdeu tempo: "FO DA SE . Nada justifica todos os dias dessa mulher".

Publicidade







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Soares (@simonesoares)

FO DA SE . Nada justifica todos os dias dessa mulher — Giovanna Lancellotti (@GiLancellotti) February 7, 2021

Publicidade