Thais Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 18:04 | Atualizado 07/02/2021 18:16

Thais se salvou do segundo paredão do 'BBB 21'. Ela atendeu o terceiro big fone da semana neste domingo (7) por volta das 18h e resolveu trocar de lugar com Juliette. A cirurgiã-dentista, moradora de Goiás, foi indicada por Arcrebiano, que atendeu ao Big Fone na sexta-feira, 05/02, e decidiu pela imunidade trocando de lugar com a outra sister e não poderá ser votada assim como Sarah Andrade, consultora de Marketing Digital Sarah, de Brasília.