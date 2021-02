Ludmilla Divulgação/TV Globo/Joao Miguel

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 05:00

No domingo, dia 14 de fevereiro, o 'The Voice+' começa a segunda etapa da competição, o 'Tira-Teima'. Durante quatro semanas seguidas, a cada domingo cada técnico escolherá três candidatos de seu time para se apresentar, mas somente dois deles serão selecionados para continuar no reality. Ludmilla é coração puro! Mal terminou a primeira fase, ela diz que já está com frio na barriga pensando na próxima. "Frio na barriga e um aperto no coração por ter que escolher quem fica e, consequentemente, quem sai. Mas espero que isso não desmotive eles de forma alguma e que estar ali, naquele palco, tenha sido muito positivo para todos. Um grande incentivo para seguirem fazendo o que acreditam", deseja a cantora.